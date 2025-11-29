MNC Sekuritas Raih Best Community Empowerment Initiative di ESG Initiative Awards 2025

JAKARTA – MNC Sekuritas berhasil meraih penghargaan dalam ajang ESG Initiative Awards 2025. Tahun ini, ESG Initiative Awards mengangkat tema "Transforming Risk into Opportunity Through ESG Strategy.”

Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Susy Meilina, MNC Sekuritas berhasil meraih kategori penghargaan Best Community Empowerment Initiative dengan predikat Gold. Penghargaan diterima oleh Direktur IT MNC Sekuritas, Abdul Latief Yukkas, pada Jumat (28/11/2025).

Proses penjurian dilakukan oleh empat dewan juri yang berkompeten dalam bidangnya, antara lain: CEO Wongke, Konsultan, Edukator, Asesor SDM, dan penasihat bagi berbagai organisasi lintas sektor Ari Tjahjanto; Founder & Editor in Chief HSE Magazine Hassanudin; Dekan FEB & FKD Universitas Pertamina Dewi Hanggraeni; dan Co-Founder & Vice Chairman Forum Inovasi Riset Sains Teknologi Indonesia (FIRST Indonesia) Haryono Soeparno.

Direktur IT MNC Sekuritas, Abdul Latief Yukkas, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat bagi MNC Sekuritas untuk terus berkontribusi bagi masyarakat secara berkelanjutan.

"Penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya kami dalam memberdayakan masyarakat melalui literasi keuangan memberikan dampak nyata. Ke depan, MNC Sekuritas akan terus memperluas jangkauan program dan menghadirkan inisiatif yang lebih berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Yukkas.

Ketua Penyelenggara ESG Initiative Awards 2025, Farhan Syah, mengatakan bahwa ke depan tantangan bisnis akan semakin dinamis. ESG bukan hanya sekadar tren, tetapi merupakan strategi transformasi bisnis yang penting untuk menghadapi masa depan.

“Semoga melalui ESG Award ini tercipta dampak positif yang berkelanjutan dan mampu mendorong kemajuan dunia usaha di Indonesia ke depannya,” ujarnya.