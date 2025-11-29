JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepuluh saham yang paling tertekan pada perdagangan pekan ini, 24–28 November 2025. Padahal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami peningkatan ke 8.508,706, naik 1,12 persen dalam sepekan.
Peringkat pertama ‘top 10 losers’ ditempati oleh saham PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK), terjun bebas sebesar 27,22 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp665 menjadi Rp484 per saham.
Disusul oleh PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) yang menyusut 25,40 persen ke Rp940 dari posisi pekan sebelumnya di Rp1.260.
1. PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK) merosot 27,22 persen ke Rp484.
2. PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) menyusut 25,40 persen ke Rp940.
3. PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) melemah 25 persen ke Rp252.
4. PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) tergelincir 22,49 persen ke Rp386.
5. PT Green Power Group Tbk (LABA) tertekan 18,98 persen ke Rp175.