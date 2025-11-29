Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Paling Tertekan Pekan Ini, TRUK Terjun Bebas 27%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |15:21 WIB
10 Saham Paling Tertekan Pekan Ini, TRUK Terjun Bebas 27%
Peringkat pertama ‘top 10 losers’ ditempati oleh saham PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK). (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepuluh saham yang paling tertekan pada perdagangan pekan ini, 24–28 November 2025. Padahal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami peningkatan ke 8.508,706, naik 1,12 persen dalam sepekan.

Peringkat pertama ‘top 10 losers’ ditempati oleh saham PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK), terjun bebas sebesar 27,22 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp665 menjadi Rp484 per saham.

Disusul oleh PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) yang menyusut 25,40 persen ke Rp940 dari posisi pekan sebelumnya di Rp1.260.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (29/11/2025), berikut adalah deretan 10 saham penghuni top losers sepekan:

1. PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK) merosot 27,22 persen ke Rp484.

2. PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) menyusut 25,40 persen ke Rp940.

3. PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) melemah 25 persen ke Rp252.

4. PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) tergelincir 22,49 persen ke Rp386.

5. PT Green Power Group Tbk (LABA) tertekan 18,98 persen ke Rp175.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/278/3186644//ihsg-PU0t_large.jpg
10 Saham Terbaik Pekan Ini, STAR Naik Nyaris 94%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/278/3186655//saham-m0BZ_large.jpg
Aksi Buyback Saham BMRI Jadi Angin Segar Bagi Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/278/3186639//ihsg-SsIe_large.jpg
IHSG Naik 1,12 Persen dalam Sepekan, Transaksi Harian BEI Tembus Rp30 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/278/3186488//ihsg-ya74_large.jpg
IHSG Sesi I Turun ke 8.517, Saham Teknologi dan Energi Lesu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/278/3186442//ai-MBE4_large.jpg
Intip Bagaimana AI Bantu Investor Saham dan Crypto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/278/3186437//ihsg-hlTk_large.jpg
262 Saham Menguat, IHSG Dibuka Naik ke 8.555 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement