HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Terbaik Pekan Ini, STAR Naik Nyaris 94%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |12:11 WIB
10 Saham Terbaik Pekan Ini, STAR Naik Nyaris 94%
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat naik 1,12?n ditutup pada level 8.508,706. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat deretan saham terbaik pada periode perdagangan 24–28 November 2025, di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat naik 1,12% dan ditutup pada level 8.508,706, naik dari posisi 8.414,352 pada pekan lalu.

Sejalan dengan peningkatan IHSG, ada 10 saham yang mencatatkan kenaikan lebih dari 40 persen. PT Buana Artha Anugerah Tbk (STAR), emiten yang bergerak di bidang manajemen investasi, perdagangan komoditas, dan industri pemrosesan serat sintetis, melesat hingga 93,75 persen. Nominal saham naik menjadi Rp186 dari Rp96 pada pekan lalu.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (29/11/2025), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini 24–28 November 2025:

1. PT Buana Artha Anugerah Tbk (STAR) melesat 93,75 persen ke Rp186.

2. PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) melejit 76,69 persen ke Rp4.700.

3. PT Sukses Textile Manufacturer Tbk (SSTM) menguat 70,11 persen ke Rp1.480.

4. PT Red Planet Indonesia Tbk (PSKT) menanjak 68,35 persen ke Rp266.

5. PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) melonjak 66,40 persen ke Rp208.

 

