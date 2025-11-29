Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Aksi Buyback Saham BMRI Jadi Angin Segar Bagi Investor

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |10:11 WIB
JAKARTA — Rencana aksi korporasi pembelian kembali saham (buyback) yang dilakukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dinilai menjadi angin segar bagi investor.

Menurut Analis Pasar Modal Frederik Rasali, langkah tersebut memiliki potensi besar memperkuat sentimen positif terhadap emiten perbankan pelat merah tersebut. Harga saham Bank Mandiri saat ini masih berada pada valuasi yang cukup rendah.

Dengan rasio price to book value (PBV) sebesar 1,57 kali, valuasi saham BMRI tercatat berada di bawah minus satu standar deviasi selama lima tahun terakhir.

“Artinya, saham Bank Mandiri sudah cukup terdiskon. Valuasi yang sama ini juga pernah terjadi pada akhir 2021, saat bursa terdampak pandemi Covid-19,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).

Frederik menjelaskan, fungsi utama dari aksi buyback saham ini adalah untuk mengakomodasi program Employee Stock Ownership Plan (ESOP) yang tengah berjalan. Dengan mekanisme tersebut, apabila saham ESOP dieksekusi dan kemudian dijual, perseroan dapat langsung membelinya kembali.

“Namun, terlepas dari fungsi itu, kepercayaan investor terhadap saham BMRI tentu juga meningkat,” katanya.

Lebih lanjut, Frederik menilai pergerakan saham BMRI selama satu tahun terakhir memang menunjukkan tren menurun, seiring tantangan yang dihadapi sektor perbankan sepanjang 2025 akibat tekanan kondisi ekonomi nasional.

“Setelah ekonomi lebih stabil, buyback saham dapat menjadi sinyal positif bagi investor untuk kembali mempercayai kinerja Bank Mandiri,” ujarnya.

 

