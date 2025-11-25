Rencana Buyback Saham, Sinyal Likuiditas Bank Himbara Sehat

JAKARTA — Rencana aksi pembelian kembali saham (buyback) oleh perbankan Himbara, termasuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), menjadi langkah positif untuk menjaga kepercayaan pasar. Pasalnya, keputusan tersebut memberikan sinyal kuat bahwa fundamental perbankan nasional, khususnya bank-bank pelat merah, masih kokoh dan terjaga.

“Rencana buyback itu sinyal positif bahwa fundamental perbankan kita cukup kuat, likuiditasnya sehat, dan manajemennya percaya bahwa harga saham saat ini undervalued. Apalagi mereka menyiapkan dana besar, artinya mereka punya bantalan modal yang aman dan perhitungan bisnisnya matang,” ungkap Anggota Komisi XI DPR Amin AK, Selasa (25/11/2025).

Setelah periode penuh sentimen negatif yang sempat menekan ekspektasi kinerja bank-bank BUMN, buyback menjadi instrumen stabilisasi yang sah dan wajar untuk mengembalikan kepercayaan publik, baik di mata nasabah maupun pemegang saham. Langkah tersebut, lanjutnya, juga menunjukkan optimisme bahwa bank masih akan tumbuh dengan solid di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Amin tidak menampik bahwa berbagai program pemerintah yang membutuhkan dukungan perbankan memiliki implikasi terhadap operasional Bank Mandiri dan bank Himbara lainnya. Namun, sejauh indikator utama seperti rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR), rasio likuiditas (Loan to Deposit Ratio/LDR), dan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tetap dalam batas aman, ia meyakini stabilitas perbankan akan tetap terjaga.