Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Mandiri Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |20:37 WIB
Bank Mandiri Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2026
Pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III 2025 yang mencapai 5,04?n inflasi yang terjaga di 2,7%. (Foto; okezone.com/Bank Mandiri)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) memperkirakan perekonomian Indonesia berpeluang tumbuh sebesar 5,2% pada 2026. Proyeksi ini didukung penguatan konsumsi rumah tangga, pemulihan investasi, dan implementasi kebijakan fiskal yang lebih ekspansif.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, menjelaskan bahwa perbaikan yang konsisten telah terindikasi dari sejumlah data awal, yang turut meningkatkan persepsi masyarakat terhadap prospek ekonomi.

“Perbaikan ini menandakan pulihnya persepsi masyarakat terhadap prospek ekonomi, sekaligus membuka ruang akselerasi pada 2026,” ujar Andry dalam Macro Economic Outlook 4Q2025, Rabu (3/12/2025).

Indikasi perbaikan tersebut terlihat dari peningkatan Purchasing Managers’ Index (PMI) ke level 53,3, serta indeks keyakinan konsumen yang mencapai titik tertinggi dalam lima bulan terakhir.

Tim Ekonom Bank Mandiri menilai ketahanan ekonomi nasional tidak terlepas dari efektivitas kebijakan pemerintah dan otoritas moneter yang berjalan secara sinergis.

Pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III 2025 yang mencapai 5,04% dan inflasi yang terjaga di 2,7% menjadi bukti solid dari fundamental ekonomi yang kokoh.

“Sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif menjadi jangkar kestabilan, sekaligus menyiapkan fondasi peningkatan aktivitas ekonomi tahun depan,” jelas Andry.

Meskipun terjadi tekanan eksternal yang memicu outflow portofolio dan depresiasi nilai tukar, Bank Mandiri menilai respons pemerintah dan Bank Indonesia tetap efektif dalam menjaga keseimbangan pasar keuangan.

Indikatornya terlihat dari kenaikan belanja pemerintah, stabilnya pasar obligasi, serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menyentuh level all-time high, menandakan kepercayaan investor domestik yang kuat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187252//bank_mandiri-wbCr_large.jpg
Bank Mandiri (BMRI) Terbitkan Obligasi Keberlanjutan Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/278/3186655//saham-m0BZ_large.jpg
Aksi Buyback Saham BMRI Jadi Angin Segar Bagi Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186221//pertumbuhan_ekonomi-9zvS_large.jpg
Ekonomi RI 2026 Hanya Bisa Tumbuh 4,9%–5,1%, Tantangan Masih Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/278/3185808//saham-bJtG_large.jpg
Rencana Buyback Saham, Sinyal Likuiditas Bank Himbara Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183592//saham-WYxJ_large.jpg
Buyback Saham BMRI, Aksi Korporasi Dinanti Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183395//ekonomi-lLEH_large.png
Komisi XI dan BI Sepakati Pertumbuhan Ekonomi 2026 5,33%, Rupiah Rp16.430 per USD
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement