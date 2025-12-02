Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertumbuhan Ekonomi 8% Jadi Target, Investasi Lima Tahun Capai Rp13.032 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |19:28 WIB
Pertumbuhan Ekonomi 8% Jadi Target, Investasi Lima Tahun Capai Rp13.032 Triliun
BKPM menargetkan investasi sebesar Rp13.032,8 triliun. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menargetkan investasi sebesar Rp13.032,8 triliun pada periode 2025–2029. Target tersebut meningkat hampir dua kali lipat atau 143% dibanding realisasi investasi 10 tahun terakhir (2014–2024) yang mencapai Rp9.100 triliun.

“Sehingga lima tahun ke depan diharapkan Rp13.032 triliun. Ini memang diberikan oleh Bappenas kepada kami, dalam rangka kita ingin mencapai pertumbuhan perekonomian 8 persen pada 2029,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Dia menegaskan, target ini disusun dengan mempertimbangkan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk dorongan terhadap penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor.

“Selama lima tahun ke depan, dari 2025 sampai 2029, investasi diharapkan mengalami pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 15,7 persen,” ujar Rosan.

Rosan menjelaskan, pencapaian target lima tahunan tersebut akan ditopang oleh berbagai langkah perbaikan ekosistem investasi.

Di antaranya melalui reformasi perizinan, penguatan digitalisasi layanan, serta percepatan integrasi sistem antar kementerian untuk memberikan kepastian bagi investor.

 

1 2
