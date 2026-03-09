Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

JK Kumpul Bareng Ekonom Bahas Dampak Perang AS-Iran, Ujian Ketahanan Ekonomi RI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |07:10 WIB
JK Kumpul Bareng Ekonom Bahas Dampak Perang AS-Iran, Ujian Ketahanan Ekonomi RI
JK Kumpul Bareng Ekonom Bahas Dampak Perang AS-Iran, Ujian Ketahanan Ekonomi RI (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan dengan sejumlah ekonom di kediamannya untuk membahas nasib fiskal Indonesia di tengah ketegangan konflik Amerika Serikat–Iran.

JK mengatakan pemerintah perlu melakukan banyak evaluasi dan tindakan untuk menjaga perekonomian agar terhindar dari krisis yang terjadi pasca konflik geopolitik. JK menyebut perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu sentimen global, kondisi masa lalu, dan kebijakan saat ini.

"Kita tidak bisa mengubah (kondisi) luar negeri, kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita hanya bisa memberikan perhatian pada kebijakan sekarang," ujarnya dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu malam (8/3/2026).

Pada kesempatan yang sama, Senior Researcher Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI Vid Adrison mengatakan, kondisi fiskal Indonesia cukup sempit untuk menghadapi ketidakpastian global akibat konflik geopolitik. Dia menilai konflik yang terjadi bisa menyebabkan lonjakan harga energi dan berujung pada peningkatan inflasi.

"Pemerintah jika ingin mengendalikan, terpaksa harus meningkatkan subsidi. Tapi ruang fiskal kita terbatas," tambahnya.

 

