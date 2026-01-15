Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Mandiri Siapkan Strategi Berlapis Hadapi 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |10:46 WIB
Bank Mandiri Siapkan Strategi Berlapis Hadapi 2026
Bank Mandiri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Memasuki tahun 2026, optimisme pelaku industri perbankan mulai tumbuh seiring membaiknya kondisi likuiditas dan stabilitas pemerintahan baru. Meski demikian, kewaspadaan terhadap risiko global tetap menjadi prioritas utama.

Head of Investor Relations Bank Mandiri, Laurencius Teiseran memprediksi 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025 yang penuh penyesuaian. Berdirinya institusi baru seperti Danantara diharapkan mampu menopang perekonomian nasional.

Namun, ia menekankan bahwa risiko geopolitik global masih menjadi ancaman yang tidak bisa dikendalikan. Gejolak harga komoditas seperti minyak dan batu bara, serta fluktuasi nilai tukar, dapat berdampak langsung pada kinerja ekspor Indonesia.

“Risiko terbesar justru dari luar. Kita tidak bisa serta merta melihat 2026 tanpa risiko. Karena itu, Bank Mandiri tidak hanya punya Plan A, tapi juga Plan B, C, hingga D,” ujar Laurencius di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Pentingnya "Dana Darurat" Korporasi

Untuk mengantisipasi ketidakpastian tersebut, Bank Mandiri menerapkan strategi konservatif dengan menyiapkan buffer atau bantalan yang kuat, baik dari sisi permodalan maupun pencadangan (CKPN).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187252/bank_mandiri-wbCr_large.jpg
Bank Mandiri (BMRI) Terbitkan Obligasi Keberlanjutan Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171009/penyaluran_kredit_bank_mandiri-HrBx_large.jpg
Penyaluran Kredit Bank Mandiri Capai Rp1.701 Triliun di Semester I 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/278/3170984/bank_mandiri-p9uE_large.jpeg
Bank Mandiri Raup Laba Rp24,5 Triliun di Semester I-2025, Turun 7,7 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/455/3160326/riduan-t8OT_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Riduan, Direktur Utama Bank Mandiri yang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/278/3134817/dirut_bank_mandiri-pEUh_large.png
Bank Mandiri Raup Laba Rp13,2 Triliun di Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/278/3080407/bank-mandiri-raup-laba-rp42-triliun-di-kuartal-iii-2024-naik-7-5-3lZ9TVkQ4V.png
Bank Mandiri Raup Laba Rp42 Triliun di Kuartal III-2024, Naik 7,5%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement