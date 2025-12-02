Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bank Mandiri (BMRI) Terbitkan Obligasi Keberlanjutan Rp5 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |12:23 WIB
Bank Mandiri (BMRI) Terbitkan Obligasi Keberlanjutan Rp5 Triliun
Bank Mandiri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) resmi memulai penawaran awal untuk Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 (Sustainability Bond). Aksi korporasi ini menargetkan nominal penerbitan sebesar Rp5 triliun dan menjadi langkah strategis perseroan untuk memperkuat struktur pendanaan dan memperluas kapasitas intermediasi untuk pembiayaan strategis dan berkelanjutan.

Direktur Treasury and International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi mengatakan, penerbitan instrumen ini merupakan komitmen perseroan dalam memperkuat praktik pembiayaan yang sejalan dengan agenda transisi dan keberlanjutan nasional.

“Instrumen ini kami susun untuk menghadirkan pembiayaan yang semakin relevan dengan kebutuhan transformasi ekonomi. Dengan sinergi yang tepat, kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan bisnis sejalan dengan keberlanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Ari dalam keterangan resminya, Selasa (2/12/2025).

Dana yang diperoleh dari penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek yang selaras dengan Kerangka Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (ESG).

Ari menegaskan bahwa kebutuhan pendanaan berkelanjutan terus meningkat seiring pergeseran praktik bisnis menuju standar ESG yang lebih ketat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171009/penyaluran_kredit_bank_mandiri-HrBx_large.jpg
Penyaluran Kredit Bank Mandiri Capai Rp1.701 Triliun di Semester I 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/278/3170984/bank_mandiri-p9uE_large.jpeg
Bank Mandiri Raup Laba Rp24,5 Triliun di Semester I-2025, Turun 7,7 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/455/3160326/riduan-t8OT_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Riduan, Direktur Utama Bank Mandiri yang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/278/3134817/dirut_bank_mandiri-pEUh_large.png
Bank Mandiri Raup Laba Rp13,2 Triliun di Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/278/3080407/bank-mandiri-raup-laba-rp42-triliun-di-kuartal-iii-2024-naik-7-5-3lZ9TVkQ4V.png
Bank Mandiri Raup Laba Rp42 Triliun di Kuartal III-2024, Naik 7,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3041990/bank-mandiri-bmri-cetak-laba-bersih-rp26-5-triliun-di-semester-i-2024-4n4baQ7CEn.jpg
Bank Mandiri (BMRI) Cetak Laba Bersih Rp26,5 Triliun di Semester I-2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement