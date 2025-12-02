Bank Mandiri (BMRI) Terbitkan Obligasi Keberlanjutan Rp5 Triliun

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) resmi memulai penawaran awal untuk Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 (Sustainability Bond). Aksi korporasi ini menargetkan nominal penerbitan sebesar Rp5 triliun dan menjadi langkah strategis perseroan untuk memperkuat struktur pendanaan dan memperluas kapasitas intermediasi untuk pembiayaan strategis dan berkelanjutan.

Direktur Treasury and International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi mengatakan, penerbitan instrumen ini merupakan komitmen perseroan dalam memperkuat praktik pembiayaan yang sejalan dengan agenda transisi dan keberlanjutan nasional.

“Instrumen ini kami susun untuk menghadirkan pembiayaan yang semakin relevan dengan kebutuhan transformasi ekonomi. Dengan sinergi yang tepat, kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan bisnis sejalan dengan keberlanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Ari dalam keterangan resminya, Selasa (2/12/2025).

Dana yang diperoleh dari penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek yang selaras dengan Kerangka Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (ESG).

Ari menegaskan bahwa kebutuhan pendanaan berkelanjutan terus meningkat seiring pergeseran praktik bisnis menuju standar ESG yang lebih ketat.