HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal Desember 2025 Diprediksi ke 8.600, Cermati Saham Ini

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |11:03 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak sideways pada kisaran 8.470 hingga 8.600 pada perdagangan besok awal Desember 2025.

Analis Phintraco Sekuritas menyampaikan investor akan mencermati sejumlah rilis data ekonomi domestik yang dirilis pada awal Desember.

"Investor akan mencermati data ekonomi pada pekan depan, yaitu indeks PMI manufacturing, neraca perdagangan dan inflasi pada (1/12), serta cadangan devisa pada (5/12)," katanya dalam riset, Minggu (30/11/2025).

Neraca perdagangan Oktober diproyeksikan membukukan surplus USD3,8 miliar, lebih rendah dari UDD4,34 miliar pada September 2025.

Sementara inflasi November diperkirakan berada di level 0,3 persen secara bulanan dan 2,8 persen secara tahunan, dibandingkan 0,28 persen bulan ke bulan dan 2,86 persen tahun ke tahun pada Oktober 2025.

Dari sisi teknikal, analis Phintraco menilai IHSG dalam indikator histogram MACD menunjukkan kemiringan positif yang mulai melemah.

 

