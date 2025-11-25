IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 0,56 Persen ke Level 8.521, Transaksi Rp31,2 Triliun

, Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |16:33 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Selasa (25/11/2025). IHSG tercatat melemah 0,56 persen atau 48,36 poin ke level 8.521.

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 57,54 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp31,23 triliun dan ditransaksikan sebanyak 2,56 juta kali. Adapun, sebanyak 364 saham harganya terkoreksi, 277 saham harganya naik dan 170 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi turun 0,46 persen, sektor bahan baku turun 0,28 persen, sektor transportasi turun 0,19 persen, sektor properti turun 0,94 persen, sektor non siklikal turun 0,46 persen. Sedangkan sektor energi naik 0,32 persen, sektor infrastruktur naik 0,13 persen, sektor kesehatan naik 1,50 persen, sektor industri naik 3,10 persen, sektor keuangan naik 0,64 persen dan sektor siklikal naik 0,76 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Semacom Integrated Tbk (SEMA) naik 34,62 persen ke Rp140, PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk (WEHA) naik 34,58 persen ke Rp144 dan PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) naik 34,31 persen ke Rp184.

Sedangkan, tiga saham yang menempati posisi top losers yaitu PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS) turun 12,45 persen ke Rp436, PT Megapower Makmur Tbk (MPOW) turun 11,03 persen ke Rp121 dan PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) turun 8,39 persen ke Rp12.825.

(Dani Jumadil Akhir)