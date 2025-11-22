Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Naik ke 8.414, Transaksi Harian Turun Rp21,37 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |13:31 WIB
IHSG Sepekan Naik ke 8.414, Transaksi Harian Turun Rp21,37 Triliun
IHSG Sepekan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis pada penutupan pekan 17—21 November 2025. Namun, aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) justru mengalami penurunan tajam.

IHSG ditutup pada level 8.414 atau naik 0,52 persen dari posisi 8.370,4 pada pekan sebelumnya. Sejalan, market cap turut meningkat 0,49 persen menjadi Rp15.391 triliun.

Kenaikan nilai pasar tersebut terjadi di tengah aktivitas perdagangan yang menyusut di hampir seluruh indikator transaksi.

Ini terlihat dari rata-rata nilai transaksi harian turun 8,45 persen menjadi Rp21,37 triliun dibanding pekan lalu yang mencapai Rp23,34 triliun.

"Rata-rata nilai transaksi harian BEI, berubah sebesar 8,45 persen," kata Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad di Jakarta, Sabtu (22/11).

Penurunan juga terlihat pada frekuensi transaksi yang merosot 14,01 persen, dari 2,7 juta kali menjadi 2,32 juta kali transaksi per hari.

 

