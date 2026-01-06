IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.933

JAKARTA - Seharian menguat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 74,42 poin atau 0,84 persen ke level 8.933 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Selasa (6/1/2026).

Pada penutupan perdagangan,terdapat 451 saham menguat, 269 saham melemah dan 238 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp33,8 triliun dari 65,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,62 persen ke 865, indeks JII melemah 0,01 persen ke 596, indeks IDX30 menguat 0,07 persen ke 442 dan indeks MNC36 melemah 0,08 persen ke 349.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, konsumer siklikal, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, bahan baku, properti, industri, teknologi, kesehatan. Sedangkan yang melemah hanya transportasi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII) naik 34,74 persen ke Rp256, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) naik 34,68 persen ke Rp167, dan saham PT Equity Development Investment Tbk (GSMF) naik 34,51 persen ke Rp152.