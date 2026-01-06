IHSG Awal Perdagangan Tembus Level 8.890, Catat Rekor All Time High

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini. IHSG naik 0,34% ke level 8.890,72 atau tembus All Time High baru.

Semenit berjalan perdagangan, Senin (6/1/2026), IHSG melanjutkan penguatan terbatas 0,21% ke 8.877, dengan 344 saham di zona hijau, 183 melemah, dan 431 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,3 triliun, dengan volume 3,3 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,20% ke 860, indeks JII melemah 0,01% ke 596, indeks MNC36 melemah 0,18% ke 128, dan IDX30 menguat 0,10% ke 442.

Untuk indeks sektoral, yang berada di zona hijau antara lain konsumer non-siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, bahan baku, industri, dan teknologi. Sedangkan sektor yang melemah ada energi, konsumer siklikal, transportasi, dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC), PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPLQ), dan PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI).