Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal Perdagangan Tembus Level 8.890, Catat Rekor All Time High

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |09:46 WIB
IHSG Awal Perdagangan Tembus Level 8.890, Catat Rekor All Time High
IHSG Dibuka Menguat dan Catat All Time High Baru. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini. IHSG naik 0,34% ke level 8.890,72 atau tembus All Time High baru.

Semenit berjalan perdagangan, Senin (6/1/2026), IHSG melanjutkan penguatan terbatas 0,21% ke 8.877, dengan 344 saham di zona hijau, 183 melemah, dan 431 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,3 triliun, dengan volume 3,3 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,20% ke 860, indeks JII melemah 0,01% ke 596, indeks MNC36 melemah 0,18% ke 128, dan IDX30 menguat 0,10% ke 442.

Untuk indeks sektoral, yang berada di zona hijau antara lain konsumer non-siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, bahan baku, industri, dan teknologi. Sedangkan sektor yang melemah ada energi, konsumer siklikal, transportasi, dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC), PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPLQ), dan PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/278/3193670//ihsg_ditutup_menguat-jh6J_large.jpg
IHSG Ditutup Cetak Rekor ke Level 8.859
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193616//ihsg-U6OY_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat, Tembus Rekor 8.804
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193581//ihsg-VZlu_large.jpg
IHSG Menguat ke 8.778 pada Awal Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/278/3193573//ihsg-qwfb_large.jpg
IHSG Hari Ini Berpeluang Menguat ke Level 8.776–8.905
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/278/3193474//ihsg_pekan_depan-JcPw_large.jpg
Ditutup Naik ke Level 8.748, Intip Proyeksi IHSG pada Pembukaan Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193198//ihsg-g3L6_large.jpg
5 Fakta IHSG Diproyeksikan Tembus 10.000, BEI Bidik Top 10 Bursa Dunia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement