Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Cetak Rekor ke Level 8.859

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |16:35 WIB
IHSG Ditutup Cetak Rekor ke Level 8.859
IHSG Ditutup Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencetak rekor tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) di level 8.859 atau menguat 1,27 persen pada penutupan perdagangan, Senin (5/1/2026).

Sepanjang perdagangan, indeks bergerak di rentan level 8.748 dengan level tertingginya 8.859 dan level terendahnya 8.737. Tercatat 470 emiten saham menguat, 259 tertekan, dan 229 saham yang stagnan.

Hingga akhir sesi II, volume transaksi mencapai 67,18 miliar saham, dengan nilai transaksi sebesar Rp29,76 triliun dan frekuensi perdagangan sebanyak 3,9 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia tercatat mencapai Rp16.164 triliun.

Secara sektoral, penguatan IHSG ditopang oleh mayoritas indeks sektor. Sektor transportasi menjadi penopang dengan kenaikan lebih dari 2 persen, disusul sektor barang baku 2,6 persen, dan sektor energi yang menguat 2,31 persen. Di sisi lain, sektor teknologi masih mengalami tekanan dan bergerak di zona merah hingga akhir sesi II.

Dari jajaran saham, Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (AHAP) memimpin kelompok top gainers dengan lonjakan harga lebih dari 34 persen. Penguatan signifikan juga dicatatkan oleh Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) dan Victoria Insurance Tbk (VINS). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/278/3193474/ihsg_pekan_depan-JcPw_large.jpg
Ditutup Naik ke Level 8.748, Intip Proyeksi IHSG pada Pembukaan Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193154/ihsg_sesi_i-xr1e_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke Level 8.724
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193117/ihsg_menguat_di_awal_tahun-DBMV_large.jpg
IHSG Awal 2026 Dibuka Menguat ke Level 8.676
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192697/dirut_bei-i0kN_large.jpg
Aturan Free Float Saham RI Ditargetkan Rampung 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192688/dirut_bei-M0we_large.jpg
IHSG Cetak Rekor All Time High 24 Kali Sepanjang 2025, Dirut BEI: 2 Kali Trading Halt 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192670/ihsg_ditutup_menguat-zuKR_large.JPG
Tutup Tahun 2025, IHSG Ditutup Naik ke Level 8.646
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement