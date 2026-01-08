Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah ke Level 8.925

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |16:31 WIB
IHSG Ditutup Melemah ke Level 8.925
IHSG Ditutup Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Setelah tembus ke 9.000 di awal perdagangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 19,34 poin atau 0,22 persen ke level 8.925,47 pada perdagangan hari ini, Kamis (8/1/2026).

Pada penutupan perdagangan terdapat 328 saham menguat, 380 saham melemah dan 250 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp28,2 triliun dari 51,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 0,43 persen ke 867, indeks JII turun 0,33 persen ke 598, indeks IDX30 melemah 0,72 persen ke 440 dan indeks MNC36 melemah 0,70 persen ke 346.

Kemudian indeks sektoral masih fluktuatif dengan yang menguat yaitu energi, properti, konsumer non siklikal, infrastruktur, transportasi. Sedangkan yang melemah ada sektor konsumer siklikal, bahan baku, industri, teknologi, kesehatan. 

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) naik 34,52 persen ke Rp226, PT Kokoh Exa Nusantara Tbk (KOCI) dan  saham PT Indo Premier Investment Management Tbk (XISB).

 

