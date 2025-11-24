Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 8.570

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |16:36 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 8.570
IHSG Ditutup Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seharian menguat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 155,90 poin atau 1,85 persen ke level 8.570 pada sesi terakhir perdagangan Senin (24/11/2025).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 363 saham menguat, 312 saham melemah dan 281 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp42,1 triliun dari 48,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 2,09 persen ke 863,35, indeks JII naik 2,44 persen ke 582,75, indeks IDX30 naik 1,55 persen ke 447,05 dan indeks MNC36 naik 1,55 persen ke 350,20.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, bahan baku, transportasi, industri, konsumer non siklikal, properti, teknologi. Sedangkan yang melemah hanya sektor kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) naik 34,57 persen ke Rp218, PT Bundamedik Tbk (BMHS) naik 34,53 persen ke Rp226, dan saham PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) naik 34,48 persen ke Rp195.

 

