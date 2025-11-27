MNC Sekuritas Dukung Acara Edukasi Reksa Dana di Universitas Pancasila Bersama Berdikari Manajemen Investasi

JAKARTA - MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia. Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) serta Ruang Literasi.

MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Berdikari Manajemen Investasi dalam kegiatan edukasi reksa dana yang diselenggarakan di Universitas Pancasila pada Kamis (27/11/2025). Materi disampaikan langsung oleh Direktur Utama Berdikari Manajemen Investasi Karma P Siregar.

Program literasi dan inklusi keuangan ini dikemas dalam acara bertajuk “GEN Z Finance Future: Investasi dan Peluang Karir di Pasar Modal.” Acara ini juga dihadiri oleh Head of Education & Community MNC Sekuritas Andri Muharizal dan Senior Marketing of Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri.

Direktur Utama Berdikari Manajemen Investasi Karma P Siregar berharap para mahasiswa mulai berinvestasi di pasar modal Indonesia melalui produk reksa dana sebagai langkah awal untuk membangun kebiasaan investasi yang sehat.

“Acara ini sangat baik untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai pentingnya berinvestasi sejak usia muda, terutama untuk memahami apa itu investasi serta bagaimana berinvestasi dengan benar. Saat ini banyak sekali tawaran yang berkedok investasi namun berujung penipuan, menjanjikan keuntungan besar dan cepat tanpa penjelasan memadai mengenai produk dan risikonya,” ujarnya.