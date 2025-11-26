Promo Spesial HUT ke-36 MNC Group, Raih Cashback Reksa Dana 50% di Booth MNC Sekuritas

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas menyediakan layanan investasi saham, reksa dana, obligasi, dan berbagai produk pasar modal lainnya yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Sebagai bagian dari perayaan HUT ke-36 MNC Group, MNC Sekuritas turut menghadirkan berbagai layanan dan penawaran menarik yang dirancang untuk mendukung masyarakat dalam merencanakan masa depan finansial.

Jangan lewatkan kesempatan untuk membangun portofolio investasi Anda dengan berinvestasi reksa dana melalui aplikasi MotionTrade! Dapatkan cashback unit penyertaan reksa dana senilai 50% untuk pembelian produk reksa dana tertentu. Promo ini hanya berlaku di booth MNC Sekuritas.

Kunjungi booth MNC Sekuritas di Lobby iNews Tower, Jakarta pada Kamis (27/11/2025) hingga Jumat (28/11/2025). Pengunjung yang belum pernah melakukan transaksi reksa dana melalui aplikasi MotionTrade berhak mendapatkan unit penyertaan reksa dana senilai Rp50.000 dengan melakukan pembelian produk reksa dana tertentu senilai Rp100.000. Penawaran ini berlaku untuk 36 orang tercepat per hari.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)