HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Masyarakat Antusias Sambut Bazar UMKM MNC Fest 2025

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |14:37 WIB
Masyarakat Antusias Sambut Bazar UMKM MNC Fest 2025
Masyarakat Antusias Sambut Bazar UMKM MNC Fest 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Para pengunjung seperti karyawan MNC Group maupun masyarakat umum menyambut baik bazar UMKM MNC Fest 2025 yang resmi dibuka hari ini. Bazar UMKM MNC Fest 2025 digelar di area pelataran MNC Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. 

Fani, salah satu pengunjung yang juga salah satu karyawan MNC Group, mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar tersebut. Menurutnya, kehadiran puluhan tenant kuliner memberikan banyak alternatif untuk mencari makanan saat jam istirahat.

"Acara ini cukup membantu buat kita para karyawan yang mau cari makan siang, soalnya banyak banget pilihan menunya juga mulai dari makanan nusantara sampai internasional. Tadi saya sempat beli juga beberapa jajanan dan rasanya enak,” ujar Fani, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Dia berharap gelaran seperti ini dapat terus diadakan secara rutin, mengingat manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh para pengunjung, tetapi juga oleh para pelaku UMKM yang mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memperkenalkan produk mereka.

“Harapannya ya semoga acara ini bisa terus diselenggarakan, karena di samping memudahkan kita dan masyarakat umum untuk mencari makan siang, juga bisa mendukung pertumbuhan UMKM,” lanjutnya.

MNC Fest
MNC Fest
 

Halaman:
1 2

