MNC Fest 2025, UMKM Sebut Jadi Ajang Tingkatkan Pendapatan dan Perluas Konsumen

JAKARTA - Bazar UMKM MNC Fest 2025 resmi dibuka pada Rabu (26/11/2025) di area outdoor iNews Tower, Jakarta Pusat. Gelaran ini langsung disambut antusias, bukan hanya oleh para pengunjung, tetapi juga para pelaku usaha yang turut berpartisipasi.

Salah satu peserta bazar, Carment, pemilik UMKM yang menjajakan makanan ringan serta minuman matcha, mengaku merasakan dampak positif dengan adanya penyelenggaraan acara. Dia menilai MNC Fest menjadi ajang strategis untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas jangkauan konsumen.

“So far so good ya, revenue-nya dapet banget. Terus banyak komen juga dari customer, makanannya enak, ada yang unik juga. Kita ada matcha, terus orang bilang enak juga,” ujar Carment.

Dia juga mengakui bahwa jumlah pengunjung yang memadati area bazar sangat membantu meningkatkan penjualan.

"Ramai banget ini. Banyak banget orang lewat terus tertarik juga kebetulan sama matcha kita. Kita juga jual cookies, pastel, risol. Jadi orang-orang juga pada tertarik,” tambahnya.