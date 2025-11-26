Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Bazaar UMKM MNC Fest 2025 Dibuka, 100 Tenant Tawarkan Kuliner Nusantara dan Internasional

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |13:00 WIB
Bazaar UMKM MNC Fest 2025 Dibuka, 100 Tenant Tawarkan Kuliner Nusantara dan Internasional
Bazaar UMKM MNC Fest 2025 resmi dibuka hari ini di area lobby iNews Tower, Selasar MNC Tower, hingga Pedestrian Walkway. (Foto: Okezone.com/MNC)
A
A
A

JAKARTA - Bazaar UMKM MNC Fest 2025 resmi dibuka hari ini di area lobby iNews Tower, Selasar MNC Tower, hingga Pedestrian Walkway. Gelaran yang diikuti lebih dari 100 tenant UMKM dengan beragam produk kuliner Nusantara dan internasional itu langsung dipadati pengunjung.

Pantauan di lokasi Bazaar UMKM MNC Fest 2025 menunjukkan antusiasme tinggi, baik dari karyawan MNC Group maupun masyarakat umum. Deretan stan menawarkan pilihan kuliner menggugah selera, mulai dari aneka kue manis, buah-buahan segar, pecel, gorengan, lauk pauk nasi campur, soto, sate, es durian, jus buah, sari tebu, empal gentong, siomay, hingga telur asin.

Suasana meriah terlihat di selasar iNews Tower yang dipenuhi para pengunjung yang berburu makanan favorit.

Untuk diketahui, penyelenggaraan Bazaar UMKM MNC Fest 2025 bertujuan memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produk mereka secara lebih luas. Melalui kegiatan ini, MNC Group berharap dapat mendorong pertumbuhan bisnis UMKM sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/455/3185876//umkm-WJLz_large.jpg
Sulap Limbah Kayu Raup Rp1,5 Miliar, UMKM Ini Raih Peluang di Pasar Internasional Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/455/3185817//umkm-Regx_large.jpg
UMKM Rentan Risiko, Ini Langkah Wajib untuk Menjaga Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185671//pelaku_umkm-dXwg_large.jpg
Intip Kisah Siti Nur Seha, Ubah Limbah Sisik Ikan Jadi UMKM Kolagen Premium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/455/3185389//halal-KZ2o_large.jpg
Kuota Sertifikasi Halal Gratis untuk 1,35 Juta UMKM di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/11/3185305//foldyester-8QZl_large.JPG
Perjalanan Foldyester Menemukan Peluangnya di Shopee, Simak Kisah Suksesnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184958//rokok-1TrD_large.jpg
UMKM Tolak Raperda KTR, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement