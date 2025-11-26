Bazaar UMKM MNC Fest 2025 Dibuka, 100 Tenant Tawarkan Kuliner Nusantara dan Internasional

Bazaar UMKM MNC Fest 2025 resmi dibuka hari ini di area lobby iNews Tower, Selasar MNC Tower, hingga Pedestrian Walkway. (Foto: Okezone.com/MNC)

JAKARTA - Bazaar UMKM MNC Fest 2025 resmi dibuka hari ini di area lobby iNews Tower, Selasar MNC Tower, hingga Pedestrian Walkway. Gelaran yang diikuti lebih dari 100 tenant UMKM dengan beragam produk kuliner Nusantara dan internasional itu langsung dipadati pengunjung.

Pantauan di lokasi Bazaar UMKM MNC Fest 2025 menunjukkan antusiasme tinggi, baik dari karyawan MNC Group maupun masyarakat umum. Deretan stan menawarkan pilihan kuliner menggugah selera, mulai dari aneka kue manis, buah-buahan segar, pecel, gorengan, lauk pauk nasi campur, soto, sate, es durian, jus buah, sari tebu, empal gentong, siomay, hingga telur asin.

Suasana meriah terlihat di selasar iNews Tower yang dipenuhi para pengunjung yang berburu makanan favorit.

Untuk diketahui, penyelenggaraan Bazaar UMKM MNC Fest 2025 bertujuan memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produk mereka secara lebih luas. Melalui kegiatan ini, MNC Group berharap dapat mendorong pertumbuhan bisnis UMKM sekaligus memperkuat ekonomi lokal.