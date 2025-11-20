MNC Sekuritas Dukung Edukasi Pasar Modal, Lo Kheng Hong Ingatkan Pesan Ini

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui ruang literasi.



MNC Sekuritas mendukung kegiatan edukasi pasar modal melalui seminar bertajuk “Rethinking Investment Strategies Amid Seasonal Market Fears” yang digelar di Universitas Nasional pada Kamis (20/11/2025).



Seminar ini diinisiasi oleh Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis (KSPM FEB) Universitas Nasional dan menghadirkan seorang value investor ternama di Indonesia yaitu Lo Kheng Hong.



Dalam seminar tersebut, Lo Kheng Hong mengatakan bahwa berita memiliki pengaruh besar terhadap dunia pasar modal. Investor harus mampu membedakan mana berita yang benar dan mana yang tidak. Biasanya, berita yang dapat dipercaya adalah yang ditulis oleh jurnalis dari media kredibel.



“Penting untuk memilah informasi dengan cermat dan tidak mudah terjebak oleh berita yang menyesatkan. Jangan sampai berinvestasi hanya karena mengikuti influencer pom-pom, atau rekomendasi dari perusahaan dengan saham yang mahal dan kinerjanya buruk karena hal ini berpotensi menyebabkan kerugian,” katanya.



Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk menanamkan pentingnya investasi sejak dini kepada generasi muda.



“MNC Sekuritas mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini sebagai bentuk literasi untuk meningkatkan pemahaman di dunia pasar modal. Melalui acara ini, peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoritis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan analisis pasar dan strategi berinvestasi melalui trading competition yang menjadi bagian dari rangkaian acara,” ujarnya.