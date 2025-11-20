Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Dukung Edukasi Pasar Modal, Lo Kheng Hong Ingatkan Pesan Ini

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |16:32 WIB
MNC Sekuritas Dukung Edukasi Pasar Modal, Lo Kheng Hong Ingatkan Pesan Ini
MNC Sekuritas Dukung Edukasi Pasar Modal, Lo Kheng Hong Ingatkan Pesan Ini
A
A
A

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui ruang literasi.

MNC Sekuritas mendukung kegiatan edukasi pasar modal melalui seminar bertajuk “Rethinking Investment Strategies Amid Seasonal Market Fears” yang digelar di Universitas Nasional pada Kamis (20/11/2025).

Seminar ini diinisiasi oleh Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis (KSPM FEB) Universitas Nasional dan menghadirkan seorang value investor ternama di Indonesia yaitu Lo Kheng Hong.

Dalam seminar tersebut, Lo Kheng Hong mengatakan bahwa berita memiliki pengaruh besar terhadap dunia pasar modal. Investor harus mampu membedakan mana berita yang benar dan mana yang tidak. Biasanya, berita yang dapat dipercaya adalah yang ditulis oleh jurnalis dari media kredibel.

“Penting untuk memilah informasi dengan cermat dan tidak mudah terjebak oleh berita yang menyesatkan. Jangan sampai berinvestasi hanya karena mengikuti influencer pom-pom, atau rekomendasi dari perusahaan dengan saham yang mahal dan kinerjanya buruk karena hal ini berpotensi menyebabkan kerugian,” katanya.

Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk menanamkan pentingnya investasi sejak dini kepada generasi muda.

“MNC Sekuritas mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini sebagai bentuk literasi untuk meningkatkan pemahaman di dunia pasar modal. Melalui acara ini, peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoritis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan analisis pasar dan strategi berinvestasi melalui trading competition yang menjadi bagian dari rangkaian acara,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/622/3184576/mnc_sekuritas-gjZq_large.jpg
MNC Sekuritas Edukasi di SMK Pariwisata Metland, Dorong Generasi Muda Melek Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/278/3184150/motiontrade-oYNg_large.jpg
Jangan Ketinggalan! Promo Spesial Bulan Inklusi Keuangan dari Avrist AM di MotionTrade Berakhir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182860/mnc_sekuritas-MkmN_large.jpg
Cuan Halal Ala Mitra Ojol, Saksikan di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182586/mnc_sekuritas-Sotu_large.jpg
MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur Seri 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181688/mnc_sekuritas-vyAq_large.jpg
Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Lite Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180574/mnc_sekuritas-2Jke_large.jpg
MNC Sekuritas Bersama Phillip Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Ukrida
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement