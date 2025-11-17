Jangan Ketinggalan! Promo Spesial Bulan Inklusi Keuangan dari Avrist AM di MotionTrade Berakhir Hari Ini

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas berkomitmen untuk mendukung penciptaan investor baru di pasar modal, baik investor saham maupun investor reksa dana.

MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Avrist Asset Management dalam menghadirkan promo spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di aplikasi MotionTrade. Periode pembelian masih berlangsung hingga hari Senin (17/11/2025). Raih kesempatan untuk memenangkan cashback Unit Penyertaan (UP) senilai Rp25.000 untuk 100 investor pertama!

Syarat untuk mengikuti promo ini sangat mudah! Investor wajib melakukan salah satu pembelian produk reksa dana Avrist Asset Management senilai minimum Rp1.000.000 di aplikasi MotionTrade. 8 produk Avrist Asset yang diikutsertakan dalam promo ini adalah:

- Avrist Ada Kas Mutiara

- Avrist Ada Liquid Syariah

- Avrist Ada Saham Blue Safir

- Avrist Bond Fund

- Avrist Emerald Stable Fund

- Avrist Equity Growth Fund

- Avrist IDX30

- Avrist Indeks LQ45