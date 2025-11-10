MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur Seri 10

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

MNC Sekuritas bekerja sama dengan PT CGS International Sekuritas Indonesia menghadirkan penawaran umum waran terstruktur jenis call warrant seri ke-10. Penawaran ini berlangsung dari Senin (10/11/2025) hingga Jumat (14/11/2025). Adapun 15 underlying yang ditawarkan, di antaranya:

1. PT Aneka Tambang Tbk (ANTMYUCN6A)

* Harga Penawaran: Rp30-Rp400

* Harga Pelaksanaan: Rp1.500-Rp6.000

* Rasio Konversi: 10:1

* Masa Berlaku: 8 bulan

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNIYUCN6A)

* Harga Penawaran: Rp30-Rp350

* Harga Pelaksanaan: Rp3.000-Rp7.000

* Rasio Konversi: 8:1

* Masa Berlaku: 8 bulan