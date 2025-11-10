Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur Seri 10

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |12:33 WIB
MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur Seri 10
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

MNC Sekuritas bekerja sama dengan PT CGS International Sekuritas Indonesia menghadirkan penawaran umum waran terstruktur jenis call warrant seri ke-10. Penawaran ini berlangsung dari Senin (10/11/2025) hingga Jumat (14/11/2025). Adapun 15 underlying yang ditawarkan, di antaranya:

1. PT Aneka Tambang Tbk (ANTMYUCN6A)

* Harga Penawaran: Rp30-Rp400
* Harga Pelaksanaan: Rp1.500-Rp6.000
* Rasio Konversi: 10:1
* Masa Berlaku: 8 bulan

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNIYUCN6A)

* Harga Penawaran: Rp30-Rp350
* Harga Pelaksanaan: Rp3.000-Rp7.000
* Rasio Konversi: 8:1
* Masa Berlaku: 8 bulan

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181688/mnc_sekuritas-vyAq_large.jpg
Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Lite Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180574/mnc_sekuritas-2Jke_large.jpg
MNC Sekuritas Bersama Phillip Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Ukrida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180572/mnc_sekuritas-kc0h_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund Bersama Reliance MI untuk Mahasiswa STIEM Bongaya Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180351/mnc_sekuritas-xFdg_large.jpg
MNC Sekuritas dan Prospera Asset Management Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180347/mnc_sekuritas-p7A9_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di President University Bersama Sucorinvest Asset Management
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement