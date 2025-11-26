Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Tembus Rekor 8.602, Purbaya: Mantap To The Moon!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |20:06 WIB
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kondisi perekonomian yang stabil memberikan dorongan signifikan terhadap kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG). IHSG berhasil mencetak rekor tertinggi ke 8.602,1 pada penutupan perdagangan ini.

IHSG ditutup menguat 80,25 poin atau 0,94 persen ke level 8.602,1. Capaian tersebut kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) bagi pasar modal Indonesia.

“Wah mantap lah, to the moon, to the moon," kata Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Purbaya menjelaskan bahwa lonjakan IHSG tidak lepas dari meningkatnya optimisme investor terhadap perekonomian nasional. 

Purbaya juga menyebut kebijakan pemerintah yang semakin jelas dalam mendorong percepatan pembangunan membuat pelaku pasar semakin percaya diri.

“Program pembangunan ke depan lebih jelas, yang di atas sekitar sekarang mulai jalan, mereka akan berekspektasi pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat betulan akan terjadi," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa kinerja IHSG pada akhirnya bergantung pada kekuatan ekonomi dan fundamental emiten, sehingga pasar modal bersifat forward-looking dalam menilai prospek pertumbuhan.

"Jadi fondasi IHSG adalah saham-saham perusahaan yang bergantung kepada ekonomi. Pada dasarnya nanti akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Jadi kalau bagus seperti sekarang, mungkin ekonomi belum secepat itu. Tapi kan investor pasar modal kan forward-looking, orientasi ke depan, mereka bisa hitung, wah Purbaya jago nih, gak boleh ngomong gitu ya?" jelas Purbaya.

 

