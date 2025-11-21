IHSG Ditutup Melemah di 8.414 Jelang Akhir Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,07 persen atau 5,56 poin ke level 8.414 pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat (21/11/2025).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 34,78 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp16,47 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,94 juta kali. Adapun, sebanyak 352 saham harganya terkoreksi, 274 saham harganya naik dan 187 saham lainnya stagnan.

Sektor energi turun 0,29 persen, sektor infrastruktur turun 0,58 persen, sektor transportasi turun 0,60 persen, sektor keuangan turun 0,61 persen dan sektor non siklikal turun 0,49 persen.

Sedangkan sektor teknologi naik 2,72 persen, sektor kesehatan naik 0,40 persen, sektor bahan baku naik 0,65 persen, sektor industri naik 0,85 persen, sektor properti naik 0,58 persen dan sektor siklikal naik 0,66 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Royalindo Investa Wijaya Tbk (INDO) naik 24,79 persen ke Rp302, PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) naik 24,75 persen ke Rp1.260 dan PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) naik 24,59 persen ke Rp760.