Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah di 8.414 Jelang Akhir Pekan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |16:48 WIB
IHSG Ditutup Melemah di 8.414 Jelang Akhir Pekan
IHSG Ditutup Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,07 persen atau 5,56 poin ke level 8.414 pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat (21/11/2025).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 34,78 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp16,47 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,94 juta kali. Adapun, sebanyak 352 saham harganya terkoreksi, 274 saham harganya naik dan 187 saham lainnya stagnan.

Sektor energi turun 0,29 persen, sektor infrastruktur turun 0,58 persen, sektor transportasi turun 0,60 persen, sektor keuangan turun 0,61 persen dan sektor non siklikal turun 0,49 persen.

Sedangkan sektor teknologi naik 2,72 persen, sektor kesehatan naik 0,40 persen, sektor bahan baku naik 0,65 persen, sektor industri naik 0,85 persen, sektor properti naik 0,58 persen dan sektor siklikal naik 0,66 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Royalindo Investa Wijaya Tbk (INDO) naik 24,79 persen ke Rp302, PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) naik 24,75 persen ke Rp1.260 dan PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) naik 24,59 persen ke Rp760.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3184973/ihsg_sesi_i-x6qD_large.jpg
IHSG Sesi I Turun 0,24 Persen ke 8.399
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3184932/ihsg_dibuka_menguat-dBIA_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 8.403
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184689/ihsg_dibuka_menguat-Nl93_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.447
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184682/ihsg_diprediksi_menguat-l90m_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.475, Simak Rekomendasi Saham Berikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/278/3184500/ihsg_sesi_i-dCT3_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,68 Persen ke 8.419
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/278/3184462/ihsg_dibuka_menguat-dsF9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.384
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement