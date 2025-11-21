Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Turun 0,24 Persen ke 8.399

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |13:27 WIB
IHSG Sesi I Turun 0,24 Persen ke 8.399
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,24 persen atau 20,57 poin ke level 8.399 pada perdagangan sesi pertama, Jumat (21/11/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 20,59 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp8,53 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,14 juta kali. Adapun, sebanyak 336 saham harganya turun, 264 saham harganya naik dan 205 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi terkoreksi 0,27 persen, sektor infrastruktur turun 0,54 persen, sektor kesehatan turun 0,01 persen, sektor bahan baku turun 0,19 persen, sektor transportasi turun 0,62 persen, sektor industri turun 0,29 persen, sektor keuangan turun 0,59 persen dan sektor non siklikal turun 0,46 persen. Sedangkan sektor teknologi naik 2,32 persen, sektor properti naik 1,03 persen dan sektor siklikal naik 0,47 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) naik 21,31 persen ke Rp740, PT Chitose Internasional Tbk (CINT) naik 21,28 persen ke Rp228, dan PT Royalino Investa Wijaya Tbk (INDO) naik 20,66 persen ke Rp292.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3184932/ihsg_dibuka_menguat-dBIA_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 8.403
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184689/ihsg_dibuka_menguat-Nl93_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.447
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184682/ihsg_diprediksi_menguat-l90m_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.475, Simak Rekomendasi Saham Berikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/278/3184500/ihsg_sesi_i-dCT3_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,68 Persen ke 8.419
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/278/3184462/ihsg_dibuka_menguat-dsF9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.384
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/278/3184320/ihsg_ditutup_menguat-9EtU_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun 0,65 Persen di 8.361
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement