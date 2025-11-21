IHSG Sesi I Turun 0,24 Persen ke 8.399

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,24 persen atau 20,57 poin ke level 8.399 pada perdagangan sesi pertama, Jumat (21/11/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 20,59 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp8,53 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,14 juta kali. Adapun, sebanyak 336 saham harganya turun, 264 saham harganya naik dan 205 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi terkoreksi 0,27 persen, sektor infrastruktur turun 0,54 persen, sektor kesehatan turun 0,01 persen, sektor bahan baku turun 0,19 persen, sektor transportasi turun 0,62 persen, sektor industri turun 0,29 persen, sektor keuangan turun 0,59 persen dan sektor non siklikal turun 0,46 persen. Sedangkan sektor teknologi naik 2,32 persen, sektor properti naik 1,03 persen dan sektor siklikal naik 0,47 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) naik 21,31 persen ke Rp740, PT Chitose Internasional Tbk (CINT) naik 21,28 persen ke Rp228, dan PT Royalino Investa Wijaya Tbk (INDO) naik 20,66 persen ke Rp292.