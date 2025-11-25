Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melesat, Sempat Catat All Time High 8.574

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |09:26 WIB
IHSG Dibuka Melesat, Sempat Catat All Time High 8.574
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Di menit awal, aksi profit taking investor membebani indeks, yang sempat mencetak all time high di 8.574.

Data bursa mencatat indeks bergerak di rentang awal dengan level tertinggi 8.570,85 dan terendah 8.521,25.

Nilai transaksi mencapai Rp 1,47 triliun, dengan volume 2,17 miliar saham serta frekuensi 151.700 kali.

Pergerakan saham di papan utama tercatat beragam. Sebanyak 221 saham menguat, 226 saham melemah, dan 509 tercatat stagnan pada awal perdagangan.

Indeks sektor bursa juga mayoritas negatif. IDX Technology menguat 0,81 persen, sementara IDX Health naik 0,83 persen. Sebaliknya, IDX Property turun 1,27 persen dan IDX Infrastructure melemah 0,21 persen pada awal perdagangan.

Indeks-indeks utama lainnya turut terkoreksi, termasuk LQ45 yang melemah 0,43 persen ke 859,63, dan IDX30 yang terkoreksi 0,31 persen ke 445,65.

 

