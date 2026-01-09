IHSG Ditutup Menguat ke 8.936 Sambut Akhir Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 11,28 poin atau 0,13 persen ke level 8.936 pada sesi terakhir perdagangan pada Jumat (9/1/2026).

Pada penutupan perdagangan terdapat 381 saham menguat, 331 saham melemah dan 246 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp27,2 triliun dari 53,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,05 persen ke 868, indeks JII melemah 0,06 persen ke 598, indeks IDX30 melemah 0,22 persen ke 439 dan indeks MNC36 melemah 0,18 persen ke 346.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, bahan baku, properti, transportasi, industri, kesehatan. Sedangkan yang melemah ada keuangan, infrastruktur, teknologi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Kokoh Exa Nusantara Tbk (KOCI) naik 34,92 persen ke Rp170, PT Hillcon Tbk (HILL) naik 34,57 persen ke Rp218, dan saham PT Indo Premier Investment Management Tbk (XISB) naik 34,21 persen ke Rp102.