IHSG Sesi I Menguat Dekati Level 9.000

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,39 persen ke level 8.960,23 pada sesi I perdagangan Jumat (9/1/2026). IHSG kembali mendekati level 9.000.

Total volume transaksi tercatat 30,9 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp15,1 triliun. Sebanyak 379 saham menguat, 313 saham melemah, dan 266 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penguatan seperti LQ45 menguat 0,40 persen, indeks JII menguat 0,33 persen, IDX30 menguat tipis 0,09 persen, serta MNC36 menguat 0,11 persen.

Pada sesi I perdagangan, sektor yang menguat ada energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, properti, bahan baku, transportasi, industri, kesehatan. Sementara itu, keuangan, infrastruktur, dan teknologi masih melemah.

Daftar penghuni top gainers antara lain PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk (SCNP), PT Hillcon Tbk (HILL), dan PT Soho Global Health Tbk (SOHO).

Sementara itu, saham penghuni top losers antara lain PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS), PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk (BBSS), PT Carsurin Tbk (CRSN).

(Dani Jumadil Akhir)