IHSG Dibuka Menguat ke 8.969 Jelang Akhir Pekan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,49 persen ke level 8.969,15 pada perdagangan hari ini, Jumat (9/1/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan terbatas 0,33 persen ke 8.955, dengan 355 saham di zona hijau, 155 melemah, dan 448 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,1 triliun, dengan volume 1,8 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,51 persen ke 872, indeks JII menguat 0,50 persen ke 601, indeks MNC36 menguat 0,63 persen ke 349, dan IDX30 menguat 0,50 persen ke 442.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, kesehatan, keuangan, properti, transportasi, teknologi. Sedangkan sektor yang melemah ada infrastruktur dan industri.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPLQ), PT Danareksa Investment Management Tbk (XDIF), dan PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS), PT Golden Flower Tbk (POLU) dan PT Carsurin Tbk (CRSN).

(Dani Jumadil Akhir)