HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham yang Rugi Sepekan, dari MPXL hingga CBDK

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |12:35 WIB
10 Saham yang Rugi Sepekan, dari MPXL hingga CBDK
10 Saham yang Rugi Sepekan, dari MPXL hingga CBDK
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan penurunan terbesar pada perdagangan pekan ini, 5-9 Januari 2026.

Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, berbeda dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami kenaikan ke 8.936,754 dengan 2,16 persen dalam sepekan.

Peringkat pertama top 10 losers ditempati oleh saham PT MPX Logistics International Tbk (MPXL), terjun bebas sebesar 32,65 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp294 menjadi Rp198 per saham.

Untuk saham dengan pelemahan terbatas adalah PT Ulima Nitra Tbk (UNIQ) yang menyusut 14,67 persen ke Rp314 dari posisi pekan sebelumnya di Rp368.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (10/1/2026), berikut adalah deretan 10 saham penghuni top losers sepekan:

 

