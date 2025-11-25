Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Catat All Time High, Hari Ini Diprediksi Tembus 8.595

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |08:00 WIB
IHSG Catat All Time High, Hari Ini Diprediksi Tembus 8.595
IHSG mencatatkan all time high secara penutupan harian pada hari Senin, 24 November 2025 dengan level 8.486. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini. IHSG mencatatkan all time high secara penutupan harian pada hari Senin, 24 November 2025 dengan level 8.486.

“Dengan demikian peluang untuk melanjutkan tren naik menuju 8.595 menjadi sangat besar,” kata Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova, dalam risetnya, Selasa (25/11/2025).

Adapun level support IHSG berada di 8.429, 8.323, dan 8.255. Sementara level resistance-nya di 8.595, 8.703, dan 8.770.

Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) di rentang harga Rp1.080 – Rp1.110 dengan target harga terdekat di Rp1.295. KLBF berpotensi untuk mengalami ekstensi koreksi menuju Rp1.095 apabila harga mulai turun di bawah Rp1.165 yang merupakan support Fibonacci terdekat.

Pada saham PT Bukit Asam Tbk (PTBA) juga direkomendasikan hold atau buy on weakness di rentang harga Rp2.220 – Rp2.280 dengan target harga terdekat di Rp2.400. PTBA akan menguji support Fibonacci terdekat di level Rp2.270 yang juga merupakan target koreksi ideal. Ivan menyebut, skenario koreksi wave (b) masih berlaku selama PTBA tidak turun di bawah Rp2.210.

Kemudian, aksi buy on weakness juga direkomendasikan pada saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) di rentang harga Rp1.900 – Rp1.950 dengan target harga terdekat di Rp2.380. MDKA berpotensi untuk melanjutkan fase koreksi menuju support Fibonacci Rp1.930 seiring penembusan di bawah fraktal Rp2.100.

 

