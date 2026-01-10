Purbaya Yakin IHSG Tembus 10.000, OJK Ungkap Syaratnya

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons positif keyakinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai potensi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus level 10.000 pada 2026.



OJK menilai target ambisius tersebut sangat mungkin dicapai apabila didukung oleh dua faktor kunci: kekuatan ekonomi nasional dan dominasi investor lokal.



Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menegaskan bahwa tren penguatan indeks harus berlandaskan pada kondisi riil ekonomi yang terjaga.



“Tentunya bila mana fundamental ekonomi Indonesia itu solid dan juga peran investor domestik itu meningkat, rasanya level (10.000) tersebut bukan tidak mungkin untuk dapat tercapai ya,” kata Inarno dalam Konferensi Pers RDKB Desember 2025, Jumat (9/1/2026).



Meski menyambut optimisme tersebut, OJK tetap memberikan catatan penting bagi para pelaku pasar. Inarno mengingatkan bahwa pergerakan bursa saham bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh sentimen global serta domestik yang kompleks. Oleh karena itu, OJK berkomitmen untuk menjaga integritas pasar agar kenaikan indeks tidak bersifat spekulatif.



“Kami juga mendorong terciptanya ekosistem pasar modal yang sehat, berintegritas agar potensi pertumbuhan indeks ya maupun instrumen lainnya bisa tercapai secara berkelanjutan, bukan hanya karena momentum jangka pendek,” jelas Inarno.