IHSG Sepekan Sempat Tembus Level 9.000, Kapitalisasi Pasar Rp16.301 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil mencatatkan sejarah baru dengan menyentuh level psikologis 9.000. Berdasarkan data perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 5 hingga 9 Januari 2026, IHSG dalam tren menguat.



Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan, IHSG ditutup menguat 2,16 persen di level 8.936,754 pada akhir pekan ini, naik dari posisi 8.748,132 pada pekan sebelumnya.



"Pada Rabu (7/1), IHSG ditutup dengan mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa pada level 8.944,813. Kemudian pada Kamis (8/11), IHSG juga berhasil menembus level psikologis 9.000 secara intraday, dengan puncak tertinggi mencapai 9.002,92," kata Kautsar dalam keterangan resminya, Jakarta Sabtu (10/1/2026).



Peningkatan performa indeks ini dibarengi dengan antusiasme transaksi yang sangat tinggi. Rata-rata volume transaksi harian Bursa pekan ini melonjak drastis sebesar 48,08 persen menjadi 61,78 miliar lembar saham.



Sejalan dengan itu, rata-rata nilai transaksi harian BEI ikut meroket 44,68 persen menjadi Rp31,45 triliun per hari.