Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Melesat 0,42 Persen ke Level 8.557

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |12:55 WIB
IHSG Sesi I Melesat 0,42 Persen ke Level 8.557
Indeks saham naik 0,42% atau 35,50 poin ke level 8.557. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menghijau pada sesi pertama perdagangan hari ini. Indeks saham naik 0,42% atau 35,50 poin ke level 8.557.

Siang ini, Rabu (26/11/2025), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 32,21 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp14,59 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,65 juta kali. Adapun sebanyak 368 saham harganya turun, 262 saham harganya naik, dan 174 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi naik 0,39%, sektor energi naik 2,05%, sektor infrastruktur naik 0,08%, sektor kesehatan naik 0,40%, sektor bahan baku naik 0,33%, sektor keuangan naik 1,59%, sektor properti naik 0,20%, sektor siklikal naik 0,52%, dan sektor non-siklikal naik 0,22%. Sedangkan sektor transportasi turun 0,31% dan sektor industri turun 0,11%.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/278/3185826//ihsg-hLjt_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 0,56 Persen ke Level 8.521, Transaksi Rp31,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/278/3185747//ihsg-Hlrk_large.jpg
IHSG Sesi I Turun 0,78% ke Level 8.503
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/278/3185725//ihsg-QaMw_large.jpg
IHSG Dibuka Melesat, Sempat Catat All Time High 8.574
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/278/3185711//saham-0S5M_large.jpg
Intip Menu Saham Pilihan untuk Perdagangan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/278/3185707//ihsg-jM5a_large.jpg
IHSG Catat All Time High, Hari Ini Diprediksi Tembus 8.595
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185582//ihsg_ditutup_menguat-ipJk_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 8.570
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement