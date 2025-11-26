IHSG Sesi I Melesat 0,42 Persen ke Level 8.557

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menghijau pada sesi pertama perdagangan hari ini. Indeks saham naik 0,42% atau 35,50 poin ke level 8.557.

Siang ini, Rabu (26/11/2025), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 32,21 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp14,59 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,65 juta kali. Adapun sebanyak 368 saham harganya turun, 262 saham harganya naik, dan 174 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi naik 0,39%, sektor energi naik 2,05%, sektor infrastruktur naik 0,08%, sektor kesehatan naik 0,40%, sektor bahan baku naik 0,33%, sektor keuangan naik 1,59%, sektor properti naik 0,20%, sektor siklikal naik 0,52%, dan sektor non-siklikal naik 0,22%. Sedangkan sektor transportasi turun 0,31% dan sektor industri turun 0,11%.