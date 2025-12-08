Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Dukung Padel Gathering untuk Perkuat Literasi Pasar Modal

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |18:02 WIB
MNC Sekuritas Dukung Padel Gathering untuk Perkuat Literasi Pasar Modal
MNC Sekuritas Dukung Padel Gathering untuk Perkuat Literasi Pasar Modal. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
JAKARTA –  MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmen dalam memperluas literasi dan inklusi pasar modal melalui berbagai kolaborasi komunitas. Salah satunya dengan mendukung kegiatan Padel Gathering yang diselenggarakan oleh Komunitas Alumni Al Azhar Kemang. 

Kegiatan ini dipilih sebagai rangkaian kegiatan sportainment yang sedang digemari di kalangan profesional muda. 

Branch Manager MNC Sekuritas Kalimalang Ryznaldi Taufik Akbar mengatakan bahwa melalui kegiatan ini, MNC Sekuritas cabang Kalimalang memanfaatkan momentum interaksi komunitas untuk memberikan edukasi terkait perencanaan keuangan dan investasi yang cerdas.

“Sejalan dengan semangat tersebut, kami juga berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan dan investasi yang bijak dapat terus meningkat, sehingga mampu membangun masa depan yang lebih stabil dan sejahtera karena masa depan yang kuat dibangun melalui kesehatan jasmani dan perencanaan finansial yang tepat,” ujarnya, Senin (8/12/2025).  
Melalui kolaborasi ini, MNC Sekuritas menegaskan komitmennya untuk menghadirkan edukasi pasar modal yang berkelanjutan dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Ke depannya, perusahaan yang dinahkodai Susy Meilina ini akan terus memperluas kerja sama serupa dengan berbagai komunitas dan institusi untuk menciptakan pertumbuhan investor pasar modal. 

 

