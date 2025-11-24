Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Bank Sajikan Pengalaman Perbankan Serba Praktis di Electricity Connect 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |11:10 WIB
MNC Bank Sajikan Pengalaman Perbankan Serba Praktis di Electricity Connect 2025
MNC Bank Sajikan Pengalaman Perbankan Serba Praktis di Electricity Connect 2025
JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, turut memeriahkan dan ikut serta dalam event Electricity Connect 2025 yang digelar pada 19-21 November 2025 di Jakarta Convention Center.
 
Partisipasi MNC Bank ini adalah bentuk dukungan atas kolaborasi yang telah terjalin dengan PLN Icon Plus. Melalui kolaborasi tersebut, MNC Bank bersama dengan PLN Icon Plus telah meluncurkan MNC Icon Visa Card, kartu kredit yang dirancang untuk menawarkan pengalaman bertransaksi yang aman dan menguntungkan bagi penggunanya, terutama dalam memenuhi kebutuhan transaksi pembayaran tagihan listrik, pembelian token listrik, dan pembelian paket internet melalui aplikasi PLN Mobile.

Seluruh pengguna MNC Icon Visa Card dapat menikmati beragam berbagai benefit menguntungkan seperti:

1. Cashback Rp20.000 setiap bulan untuk pembelian token listrik dan pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile.
2. Bebas iuran tahunan 1 tahun pertama.
3. Program cicilan 0% dengan tenor hingga 6 bulan untuk setiap transaksi pembelian Paket Hebat Iconnet melalui aplikasi PLN Mobile.

Selain benefit yang menguntungkan di atas, MNC Bank juga mempersembahkan penawaran istimewa berupa cashback senilai Rp350.000 untuk setiap pengunjung nasabah baru yang mengajukan MNC Icon Visa Card selama event berlangsung.

Chief Consumer Business MNC Bank Lukito Adisubrata menyampaikan bahwa kolaborasi yang terjalin dengan PLN Icon Plus merupakan komitmen MNC Bank dalam memperluas ekosistem bisnisnya. 

“MNC Bank senantiasa berinovasi dan memperluas jangkauan bisnis melalui kemitraan strategis yang dijalin dengan berbagai perusahaan ternama. Bersama dengan PLN Icon Plus, kami menghadirkan MNC Icon Visa Card yangn menawarkan beragam benefit menguntungkan untuk transaksi pembayaran listrik dan internet,” ungkap Lukito.

 

