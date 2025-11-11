Nabung Pasti Dapat Hadiah! MotionBank Kasih Hadiah Langsung Tanpa Undian

JAKARTA - Menabung kini semakin menyenangkan bersama MotionBank, layanan digital dari PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank. Melalui Program Hadiah Pasti MotionBank, setiap nasabah dapat menikmati pengalaman menabung yang lebih menguntungkan dengan kesempatan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi.

Cukup dengan menabung dan menukarkan kupon hadiah yang didapat, nasabah bisa membawa pulang berbagai hadiah menarik yang telah disiapkan oleh MNC Bank. Program Hadiah Pasti MotionBank berlangsung hingga Oktober 2026, memberikan kesempatan luas bagi seluruh nasabah untuk terus menabung sekaligus menikmati berbagai keuntungan dari program ini.

Berbeda dari program berhadiah lainnya, Program Hadiah Pasti MotionBank memberikan kepastian hadiah bagi setiap nasabah. Tanpa perlu menunggu proses undian, Anda dapat langsung menukarkan kupon hadiah yang telah dikumpulkan.

Beragam hadiah menarik telah disiapkan untuk Anda, mulai dari motor listrik, sepeda listrik, smartphone Samsung Galaxy, smartwatch, hingga eVoucher Shopee senilai Rp50.000 dan Rp100.000. Semua bisa Anda dapatkan hanya dengan menabung melalui MotionBank.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengungkapkan bahwa MNC Bank berkomitmen memberikan apresiasi dan pelayanan terbaik kepada nasabah.

“Kami senantiasa memberikan nilai tambah dan motivasi bagi nasabah untuk menabung. Program Hadiah Pasti MotionBank dengan hadiah yang pasti diterima dan tanpa diundi ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan apresiasi kami kepada para nasabah, baik nasabah baru maupun nasabah setia MNC Bank,” ujar Rita.

Bagaimana cara mengikuti Program Hadiah Pasti MotionBank? Mudah sekali!

1. Program berlaku untuk produk tabungan unggulan seperti Tabungan Motion, Tabungan Motion Cuan, Tabungan Motion Pensiun, Tabungan Payrol MNC;

2. Bagi Nasabah Baru: Pembukaan rekening baru Tabungan Motion / Motion Cuan / Motion Pensiun / Payrol MNC dengan top up saldo minimum Rp500 ribu akan memperoleh satu kupon;

3. Bagi Nasabah Eksisting: Akan memperoleh satu kupon untuk setiap peningkatan saldo rata-rata bulanan sebesar Rp1 Juta Rupiah dibandingkan dengan saldo rata-rata tertinggi pada bulan sebelumnya. Perhitungan saldo rata-rata yaitu saldo rata-rata harian dalam 1 bulan.

Pelajari syarat dan ketentuan secara lengkap beserta mekanisme penukaran dan penggunaan kupon di tautan https://motionbank.id/promo/program-hadiah-pasti/ agar kamu mendapat kesempatan emas untuk meningkatkan nilai tabungan Anda sekaligus mendapatkan keuntungan ekstra yang pasti! Buka Tabungan MotionBank kapan saja di mana saja dengan di tautan https://motionbank.id/ikut-hadiahpasti/