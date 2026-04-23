Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Hidup Jadi Lebih Mudah, Andalkan Bebas Biaya Transaksi di MotionBank

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |09:48 WIB
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, bagian dari MNC Group melalui PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menghadirkan solusi perbankan digital yang lebih praktis lewat aplikasi MotionBank layanan digital MNC Bank.

Lewat program Bebas Biaya Transaksi, MotionBank membantu kamu mengelola keuangan tanpa terbebani biaya tambahan. Jadi, uang kamu bisa lebih fokus dipakai untuk hal yang kamu suka, mulai dari hobi, kebutuhan harian, sampai gaya hidup aktif.

Apa saja keuntungannya? Dengan MotionBank, kamu bisa menikmati berbagai fitur bebas biaya seperti:

- Bebas Biaya Admin bulanan
- Bebas Biaya SKN (Kliring) tanpa syarat saldo minimum
- Bebas Biaya Transfer BI-FAST hingga 100x setiap bulan
- Bebas Biaya Tarik Tunai di ATM manapun sebanyak 10x per bulan
- Bebas Biaya Setor & Tarik Tunai di seluruh gerai Indomaret 10x per bulan
- Bebas Biaya Admin Top-Up E-Wallet 10x per bulan

Dengan benefit ini, kamu nggak perlu lagi khawatir biaya kecil yang sering “nggak terasa tapi numpuk”.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Menurutnya, MotionBank dirancang untuk mendukung gaya hidup aktif, termasuk membantu nasabah mengembangkan hobi tanpa terbebani biaya perbankan.

“Kami memahami bahwa setiap orang punya passion yang ingin terus dijalani. Karena itu, MotionBank hadir agar urusan perbankan tidak lagi jadi hambatan, tapi justru jadi pendukung. Dengan bebas biaya transaksi, nasabah bisa lebih leluasa mengatur keuangan dan fokus pada hal yang mereka sukai. Kami ingin setiap transaksi terasa lebih ringan, nyaman, dan benar-benar memberikan manfaat,” ujar Rita Montagna.

Program ini berlaku dalam jangka panjang hingga 31 Desember 2026. Adapun syarat dan ketentuan program adalah sebagai berikut:

1. Nasabah Setia: Berlaku bagi nasabah MNC Bank yang telah aktif menggunakan layanan MotionBank selama minimal 6 bulan terakhir
2. Nasabah Baru: Bagi pengguna yang baru melakukan pembukaan tabungan via aplikasi MotionBank, langsung mendapatkan fasilitas Bebas Biaya BI-FAST 100x selama 1 bulan pertama tanpa syarat saldo. Setelah bulan pertama, nasabah akan otomatis mendapatkan seluruh rangkaian fasilitas bebas biaya di atas

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/622/3207370/mnc_bank-vaDp_large.jpg
Ramadhan Penuh Berkah, Hadiah MotionBank Melimpah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/622/3206283/qris-b96Y_large.jpg
Promo Ramadhan Seru dari QRIS MotionBank Layanan Digital MNC Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205965/mnc_bank-l2SG_large.png
Lebih Percaya Diri dengan Pilihan Kacamata Idaman dari Optik Melawai, Lebih Hemat dengan Kartu Kredit MNC Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/622/3203377/mnc_bank-Pzmg_large.jpg
Ini Keuntungan Tabungan Digital di Ramadan 2026: Hemat Biaya, Bonus Maksimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/622/3199072/motionbank-TtfL_large.jpg
Hadiah Senilai Rp3 Miliar, Dapat Rp50 Ribu dan Bebas Transfer BI-FAST 100 Kali dengan Tabungan Motion Bonus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196364/mnc_bank-0Syx_large.jpg
Nabung di MNC Bank Aman, Nyaman dan Banyak Untungnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement