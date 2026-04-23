Hidup Jadi Lebih Mudah, Andalkan Bebas Biaya Transaksi di MotionBank

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, bagian dari MNC Group melalui PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menghadirkan solusi perbankan digital yang lebih praktis lewat aplikasi MotionBank layanan digital MNC Bank.

Lewat program Bebas Biaya Transaksi, MotionBank membantu kamu mengelola keuangan tanpa terbebani biaya tambahan. Jadi, uang kamu bisa lebih fokus dipakai untuk hal yang kamu suka, mulai dari hobi, kebutuhan harian, sampai gaya hidup aktif.

Apa saja keuntungannya? Dengan MotionBank, kamu bisa menikmati berbagai fitur bebas biaya seperti:

- Bebas Biaya Admin bulanan

- Bebas Biaya SKN (Kliring) tanpa syarat saldo minimum

- Bebas Biaya Transfer BI-FAST hingga 100x setiap bulan

- Bebas Biaya Tarik Tunai di ATM manapun sebanyak 10x per bulan

- Bebas Biaya Setor & Tarik Tunai di seluruh gerai Indomaret 10x per bulan

- Bebas Biaya Admin Top-Up E-Wallet 10x per bulan

Dengan benefit ini, kamu nggak perlu lagi khawatir biaya kecil yang sering “nggak terasa tapi numpuk”.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Menurutnya, MotionBank dirancang untuk mendukung gaya hidup aktif, termasuk membantu nasabah mengembangkan hobi tanpa terbebani biaya perbankan.

“Kami memahami bahwa setiap orang punya passion yang ingin terus dijalani. Karena itu, MotionBank hadir agar urusan perbankan tidak lagi jadi hambatan, tapi justru jadi pendukung. Dengan bebas biaya transaksi, nasabah bisa lebih leluasa mengatur keuangan dan fokus pada hal yang mereka sukai. Kami ingin setiap transaksi terasa lebih ringan, nyaman, dan benar-benar memberikan manfaat,” ujar Rita Montagna.

Program ini berlaku dalam jangka panjang hingga 31 Desember 2026. Adapun syarat dan ketentuan program adalah sebagai berikut:

1. Nasabah Setia: Berlaku bagi nasabah MNC Bank yang telah aktif menggunakan layanan MotionBank selama minimal 6 bulan terakhir

2. Nasabah Baru: Bagi pengguna yang baru melakukan pembukaan tabungan via aplikasi MotionBank, langsung mendapatkan fasilitas Bebas Biaya BI-FAST 100x selama 1 bulan pertama tanpa syarat saldo. Setelah bulan pertama, nasabah akan otomatis mendapatkan seluruh rangkaian fasilitas bebas biaya di atas