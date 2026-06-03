Beri Apresiasi, MNC Bank Siapkan Program Berhadiah untuk Nasabah

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank akan tetap memberikan hadiah kepada nasabah. Program Tabungan Dahsyat Berhadiah merupakan salah satu loyalty program menabung yang dipersembahkan MNC Bank untuk nasabah, dengan memberikan berbagai hadiah istimewa kepada mereka yang secara rutin melakukan top-up saldo tabungannya di MNC Bank.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna memastikan masih akan ada kesempatan lain melalui program-program berhadiah berikutnya bagi nasabah yang belum berhasil memenangkan hadiah pada periode kali ini.

Menurutnya, setiap nasabah berkesempatan memperoleh berbagai hadiah menarik sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas dan kepercayaan mereka kepada MNC Bank.

"Kami ingin menyampaikan bahwa bagi nasabah yang belum berkesempatan menjadi pemenang pada kali ini, nantikan ke depannya kami akan hadirkan program-program berhadiah istimewa berikutnya," kata Rita, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Rita mengungkap Program Tabungan Dahsyat Berhadiah memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan program serupa. Salah satunya adalah hadiah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kendaraan hingga hadiah uang tunai, dengan jumlah pemenang yang mencapai puluhan orang pada setiap periode pengundian.

"Kami menghadirkan hadiah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kendaraan hingga hadiah uang tunai dengan total puluhan pemenang di setiap periode. Yang terpenting, program ini kami hadirkan sebagai bagian dari komitmen jangka panjang untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih menarik dan menguntungkan bagi nasabah," jelasnya.