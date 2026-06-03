MNC Bank Kembali Gelar Undian Tabungan Dahsyat, 2 Nasabah Raih Mobil Mewah

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank lembali menggelar Pengundian Program Tabungan Dahsyat Berhadiah Periode Kedua pada Rabu (3/6/2026). Dalam undian yang digelar secara virtual itu, dua nasabah beruntung berhasil meraih hadiah utama berupa satu unit Toyota Innova Zenix Q Hybrid dan Toyota Avanza 1.5 G CVT.

Selain hadiah grand prize, MNC Bank juga memberikan hadiah menarik lainnya mulai dari lima unit Honda Beat Deluxe Smart Key serta hadiah uang tunai dengan total ratusan juta rupiah untuk 35 pemenang.

Tabungan Dahsyat Berhadiah sendiri merupakan salah satu loyalty program menabung yang dipersembahkan MNC Bank untuk nasabah, dengan memberikan berbagai hadiah istimewa kepada mereka yang secara rutin melakukan top-up saldo tabungannya di MNC Bank.

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna menyampaikan bahwa acara Pengundian Program Tabungan Dahsyat Berhadiah Periode Kedua sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah yang telah mempercayakan pengelolaan keuangannya kepada MNC Bank.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh nasabah setia MNC Bank yang telah mempercayakan kami dalam menyediakan produk dan layanan perbankan. Program Tabungan Dahsyat Berhadiah kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas nasabah sekaligus untuk mendorong budaya menabung yang memberikan manfaat lebih bagi masyarakat,” ujar Rita.

Selain menghadirkan program apresiasi yang menarik, MNC Bank juga terus memperkuat layanan digital melalui aplikasi MotionBank. Melalui aplikasi tersebut, nasabah dapat menikmati berbagai kemudahan transaksi perbankan kapan saja dan di mana saja, mulai dari pembukaan rekening, transfer dana, pembayaran tagihan, hingga berbagai kebutuhan transaksi keuangan lainnya secara praktis dan aman.