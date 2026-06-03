Cashback Rp300.000! Transaksi Harian Makin Untung Menggunakan Kartu Kredit MNC Bank

Cashback Rp300.000! Transaksi Harian Makin Untung Menggunakan Kartu Kredit MNC Bank

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, bagian dari MNC Group melalui PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), semakin menguntungkan nasabah pengguna Kartu Kredit MNC Bank dengan menghadirkan program terbaru cashback Rp300.000 untuk berbagai kebutuhan transaksi harian.

Program ini berlangsung hingga 31 Juli 2026 dan ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi nasabah saat bertransaksi di kategori merchant restoran, supermarket dan SPBU favorit.

Melalui program ini, nasabah berkesempatan memperoleh cashback sebesar Rp300.000 setiap bulannya dengan minimum akumulasi transaksi Rp6.000.000 dalam satu bulan kalender untuk santap di restoran, belanja di supermarket dan/atau isi bahan bakar SPBU favorit manapun.

Cashback ini berlaku setiap hari selama periode program dan dapat dinikmati oleh seluruh pemegang Kartu Kredit MNC Bank, kecuali Kartu Kredit Corporate MNC Bank.

Direktur MNC Bank Lukito Adisubrata mengatakan, melalui program cashback ini, MNC Bank ingin memberikan keuntungan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan transaksi harian secara lebih hemat dan nyaman.

"Kami berharap program ini dapat menjadi solusi pembayaran yang praktis sekaligus memberikan manfaat nyata bagi para pengguna Kartu Kredit MNC Bank," katanya.