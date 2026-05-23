MNC Bank Borong 5 Penghargaan Bergengsi di Infobank-Isentia Digital Brand Awards 2026

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, sukses memborong lima penghargaan bergengsi dalam ajang "15th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2026" yang berlangsung di Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta.



Penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan MNC Bank dalam menjalankan transformasi digital serta menghadirkan produk dan layanan finansial yang aman, relevan dan adaptif di tengah tantangan ekonomi global.



Pada gelaran tahun ini, Indonesia Digital Forum 2026 mengangkat tema strategis "Reaching the Unbanked Amidst Cyber Threats and Cost of Living Crises". Ajang penghargaan independen ini diinisiasi oleh Infobank Media Group bersama Isentia selaku lembaga riset global berbasis media intelligence untuk mengukur kinerja digital branding institusi keuangan sepanjang tahun.



Penghargaan diserahkan langsung oleh perwakilan penyelenggara dan diterima oleh Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna. Berikut adalah daftar prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh MNC Bank pada kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1:



1. The Best Debit Card Conventional Bank 2026 (KBMI 1 – Aset Rp25 Triliun ke Atas)

2. The Best Credit Card Conventional Bank 2026 (KBMI 1 – Aset Rp10 Triliun s.d. 3. The Best Savings Conventional Bank 2026 (KBMI 1 – Aset Rp10 Triliun s.d. 4. The 2nd Best Mobile Banking Conventional Bank 2026 (KBMI 1 – Aset Rp10 Triliun s.d. 5. The 3rd Best Deposito Conventional Bank 2026 (KBMI 1 – Aset Rp10 Triliun s.d. Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna menyampaikan apresiasi mendalam atas pengakuan yang diberikan oleh Infobank dan Isentia.



"Kami sangat bersyukur dan bangga atas apresiasi luar biasa yang diberikan kepada MNC Bank di lima kategori produk digital utama kami," katanya.



Rita menambahkan, penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras, dedikasi, dan komitmen seluruh insan MNC Bank dalam menghadirkan ekosistem perbankan modern yang berpusat pada kebutuhan nasabah.



"Di tengah dinamika risiko siber dan tantangan ekonomi saat ini, kepuasan serta rasa aman nasabah dalam bertransaksi menggunakan layanan seperti MotionBank, Debit Card, Credit Card, hingga produk simpanan kami tetap menjadi prioritas tertinggi," ujar Rita.



Keberhasilan ini merupakan wujud nyata dari konsistensi MNC Bank dalam berinovasi. “Pencapaian ini memotivasi kami untuk terus memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan inklusi keuangan nasional yang aman dan berkelanjutan," tambah Rita.



Melalui penguatan kualitas produk konvensional maupun digital seperti aplikasi mobile banking MotionBank, MNC Bank berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan keuangan ke seluruh lapisan masyarakat secara inklusif dan solutif.