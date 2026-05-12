HOME FINANCE SMART MONEY

MotionBank Aplikasi Perbankan Digital Bikin Transaksi Lebih Praktis

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |16:24 WIB
JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, terus memperkuat layanan digitalnya melalui aplikasi MotionBank.

MotionBank memudahkan pengguna dalam mengelola keuangan dan melakukan berbagai transaksi harian, mulai dari transfer, pembayaran, hingga kebutuhan lfinansial lainnya dalam satu platform.

Fitur Top Up Untuk Segala Kebutuhan Harian

Untuk mendukung gaya hidup cashless, MotionBank menghadirkan fitur Top Up yang memudahkan pengguna dalam berbagai kebutuhan digital, seperti:
- Isi saldo e-Wallet: MotionPay, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan LinkAja
- Pembelian Pulsa, Paket Data, serta Token PLN

Praktis Bayar Beragam Tagihan

MotionBank juga membantu nasabah mengelola tagihan bulanan dengan lebih mudah tanpa perlu berpindah aplikasi, melalui layanan pembayaran:
- Tagihan bulanan seperti PLN dan PDAM
- BPJS Kesehatan
- Layanan Pascabayar
- Pembayaran Kartu Kredit MNC Bank maupun Kartu Kredit Bank Lain
- Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna menyampaikan bahwa berbagai fitur layanan keuangan di aplikasi MotionBank merupakan bagian dari komitmen MNC Bank dalam menghadirkan solusi pengelolaan keuangan digital yang praktis dan aman bagi nasabah.

“MNC Bank akan terus mengembangkan fitur dan layanan MotionBank agar tetap relevan dengan kebutuhan gaya hidup masyarakat serta menghadirkan pengalaman perbankan yang nyaman, bernilai tambah, dan mendukung perluasan inklusi keuangan digital di Indonesia,” katanya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

 

