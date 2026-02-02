Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Hadiah Senilai Rp3 Miliar, Dapat Rp50 Ribu dan Bebas Transfer BI-FAST 100 Kali dengan Tabungan Motion Bonus

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |13:53 WIB
Hadiah Senilai Rp3 Miliar, Dapat Rp50 Ribu dan Bebas Transfer BI-FAST 100 Kali dengan Tabungan Motion Bonus
Hadiah Senilai Rp3 Miliar, Dapat Rp50 Ribu dan Bebas Transfer BI-FAST 100 Kali dengan Tabungan Motion Bonus
A
A
A

JAKARTA - Mencari tabungan digital yang langsung dapat bonus sejak awal? Tabungan Motion Bonus dari MotionBank Layanan Digital dari PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank hadir untuk kamu yang ingin menabung dengan lebih praktis sekaligus menikmati berbagai keuntungan nyata.

Mulai hadiah dengan total senilai Rp3 miliar, bonus cashback Rp50 ribu, hingga bebas transfer BI-FAST 100 kali. Tabungan Motion Bonus dirancang untuk mendukung gaya hidup digital yang aktif dan efisien. Semua keuntungan ini bisa kamu rasakan sejak hari pertama membuka rekening, seperti: Langsung Untung Sejak Buka Rekening

Dengan membuka rekening Tabungan Motion Bonus, kamu mendapatkan bonus cashback Rp50.000 sebagai nasabah baru

- Transfer Jadi Lebih Hemat dan Praktis
Nikmati bebas transfer BI-FAST sebanyak 100 kali 

- Menabung Sekaligus Berkesempatan Menang Hadiah
Tak hanya bonus di awal, Tabungan Motion Bonus juga memberikan kesempatan memenangkan hadiah dengan total hingga Rp3 miliar

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196364/mnc_bank-0Syx_large.jpg
Nabung di MNC Bank Aman, Nyaman dan Banyak Untungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192567/mnc_bank-Mwpq_large.jpg
Dapatkan Cashback Rp350 Ribu, Ajukan Kartu Kredit MNC Bank Secara Digital Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190903/mnc_sekuritas-WoFn_large.jpg
MNC Sekuritas Perluas Akses Pasar Modal dengan Pembukaan Cabang di Cirebon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/622/3190603/mnc_bank-3GTh_large.jpg
Nikmati Staycation Mewah di Bali, Makin Hemat dengan Kartu Kredit MNC Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/622/3187972/mnc_bank-6hwI_large.jpg
Hadiah Pasti MotionBank, Nabung Jadi Makin Untung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/622/3187217/mnc_bank-JDeT_large.jpg
Banyak Manfaatnya, Nabung di MNC Bank Anti Ribet dan Pasti Cuan! 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement