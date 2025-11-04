Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segera Buka RDN di MNC Bank, Dapat Bonus Rp75.000 hingga 30 November!

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |14:02 WIB
Segera Buka RDN di MNC Bank, Dapat Bonus Rp75.000 hingga 30 November!
MNC Sekuritas bersama MNC Bank menghadirkan program promo. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

MNC Sekuritas bersama MNC Bank menghadirkan program promo “Hadiah Opening ke Investor Baru (HOKI) 75”. Melalui program ini, investor berkesempatan mendapatkan bonus saldo Rekening Dana Nasabah (RDN) sebesar Rp75.000 dengan membuka RDN MNC Bank secara penuh (full online) melalui aplikasi MotionTrade.

Nasabah wajib melakukan setoran awal atau mencapai saldo akumulasi minimum sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak RDN dinyatakan aktif. Periode promo berlangsung hingga 30 November 2025. Segera manfaatkan kesempatan ini untuk memulai perjalanan investasi Anda bersama MNC Sekuritas melalui aplikasi MotionTrade! Informasi lebih lanjut mengenai promo ini, Anda dapat mengakses link berikut: bit.ly/rdnmncbankhoki75

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade . MNC Sekuritas, Invest with The Best! 

(Feby Novalius)

