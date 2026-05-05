HOME FINANCE HOT ISSUE

Tabungan Dahsyat Arisan, Nasabah MNC Bank Medan Raup Cashback Jutaan

Dwinarto , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |18:15 WIB
MNC Bank Kantor Cabang Medan Maulana menggelar pengundian program Tabungan Dahsyat Arisan. (Foto: Okezone.com/IMG)
MEDAN – MNC Bank Kantor Cabang Medan Maulana menggelar pengundian program Tabungan Dahsyat Arisan yang memberikan hadiah cashback jutaan rupiah kepada nasabah. Program ini menjadi salah satu unggulan perseroan dalam meningkatkan loyalitas sekaligus mendorong budaya menabung di kalangan masyarakat.

Pengundian berlangsung di kantor cabang yang berlokasi di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 12, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Selasa (5/5/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Branch Manager KC Medan Maulana, Adikin Utomo, bersama jajaran manajemen dan sejumlah nasabah.

Dalam program tersebut, sebanyak 20 nasabah dengan saldo tabungan minimal Rp150 juta berkesempatan mendapatkan hadiah cashback. Hadiah dibagi dalam empat kategori, mulai dari Rp1,85 juta hingga grand prize sebesar Rp7 juta yang diraih oleh salah satu nasabah.

Adikin Utomo mengatakan, program Dahsyat Arisan merupakan program spesial yang dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah. Dengan tenor enam bulan, nasabah tidak hanya menabung, tetapi juga memiliki peluang memperoleh keuntungan tambahan.

Menurutnya, antusiasme nasabah terhadap program ini cukup tinggi karena hadiah yang diberikan langsung dikreditkan ke rekening dalam waktu maksimal 14 hari kerja. Hal ini dinilai mampu memberikan kepastian sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah.

Ke depan, MNC Bank akan terus menghadirkan berbagai program inovatif, termasuk produk deposito dan layanan digital banking, guna mempermudah transaksi serta meningkatkan kenyamanan nasabah dalam beraktivitas finansial.

(Feby Novalius)

